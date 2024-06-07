В Подмосковье убит зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев

В Подмосковье убит заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев, который писал жалобы на российских звёзд. По данным SHOT, его зарезал неизвестный в подъезде дома.

Как уточняет телеграм-канал, убийца специально караулил 37-летнего Еговцева. Его тело позже нашли со множественными ножевыми ранениями. Общественник скончался от потери крови.

По словам близких, убийца — психопат, он давно преследовал Еговцева и его жену, "закрывался в машине и проводил пальцем по горлу".

Движение "Зов народа" подтвердило гибель коллеги.