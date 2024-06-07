В Подмосковье убит зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев
Заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев. Обложка © VK / Антон Еговцев
В Подмосковье убит заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев, который писал жалобы на российских звёзд. По данным SHOT, его зарезал неизвестный в подъезде дома.
Как уточняет телеграм-канал, убийца специально караулил 37-летнего Еговцева. Его тело позже нашли со множественными ножевыми ранениями. Общественник скончался от потери крови.
По словам близких, убийца — психопат, он давно преследовал Еговцева и его жену, "закрывался в машине и проводил пальцем по горлу".
Движение "Зов народа" подтвердило гибель коллеги.
"Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведётся следствие. Это всё, что пока можем сообщить", — говорится в заявлении.
А накануне в Москве произошло резонансное убийство в районе Фили-Давыдково. Там киллер прямо на улице расстрелял мужчину. Жертвой оказался 34-летний системный администратор одной из компаний Константин Балишанский, также широко известный в кругах столичных скейтеров. Убийца попытался скрыться, но его догнали. Стрелок оказал сопротивление и был тяжело ранен. Life.ru показывал обстановку на месте его поимки. По нашим данным, расправу над Балишанским убийца готовил около пяти месяцев, а причиной стала ревность.