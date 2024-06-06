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6 июня, 11:40

Отец застреленного в Москве скейтбордиста ответил на вопрос Life.ru об убийце сына

Отец погибшего в Москве скейтбордиста не знает, кто и зачем мог убить его сына

Отец расстрелянного в Москве скейтбордиста Константина Балишанского высказался об исполнителе убийства и заинтересованных в смерти его сына. В беседе с SHOT Андрей Балишанский признался, что понятия не имеет, кто мог сотворить такое.

Андрей Балишанский. Фото © SHOT

Андрей Балишанский. Фото © SHOT

"Откуда я могу знать?", — сказал он.

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Напомним, утром 6 июня в московском районе Фили-Давыдково расстреляли мужчину. Им оказался 34-летний системный администратор одной из компаний Константин Балишанский, также широко известный в кругах столичных скейтеров. Убийца попытался скрыться, но его догнали. Стрелок оказал сопротивление и был тяжело ранен. Life.ru показывал обстановку на месте его поимки. По нашим данным, расправу готовили около пяти месяцев.

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SHOT

Матвей Константинов
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