Отец застреленного в Москве скейтбордиста ответил на вопрос Life.ru об убийце сына
Отец погибшего в Москве скейтбордиста не знает, кто и зачем мог убить его сына
Отец расстрелянного в Москве скейтбордиста Константина Балишанского высказался об исполнителе убийства и заинтересованных в смерти его сына. В беседе с SHOT Андрей Балишанский признался, что понятия не имеет, кто мог сотворить такое.
Андрей Балишанский. Фото © SHOT
"Откуда я могу знать?", — сказал он.
Напомним, утром 6 июня в московском районе Фили-Давыдково расстреляли мужчину. Им оказался 34-летний системный администратор одной из компаний Константин Балишанский, также широко известный в кругах столичных скейтеров. Убийца попытался скрыться, но его догнали. Стрелок оказал сопротивление и был тяжело ранен. Life.ru показывал обстановку на месте его поимки. По нашим данным, расправу готовили около пяти месяцев.