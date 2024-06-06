Готовили пять месяцев: Раскрыты новые подробности убийства скейтбордиста в Москве
SHOT: Убийство скейтбордиста в Москве планировали около пяти месяцев
Предполагаемое оружие киллера, убившего скейтбордиста Балишанского. Обложка © Telegram / Cтоличный СК
Убийство скейтбордиста на западе Москвы планировали около пяти месяцев. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, ещё в начале февраля неизвестные стали пробивать личные данные Константина Балишанского во всевозможных слитых базах и в теневом сегменте Интернета. Они изучали повседневные маршруты жертвы и места, где он бывает.
Оперативники заходят в сквер в районе Очаково-Матвеевское, где задержали убийцу скейтбордиста Балишанского. Видео © Telegram / SHOT
Убить мужчину изначально планировалось возле подъезда его дома. Преступник и попытался сделать это, однако первыми выстрелами только ранил Балишанского. Скейтбордист хотел сбежать, однако киллер догнал его у стройплощадки и добил выстрелом в голову.
Отметим, что нападавшего задержали спустя 2,5 часа после убийства. При перестрелке он был тяжело ранен в голову, но выжил. Киллером оказался 35-летний мужчина, его поймали в сквере в районе Очаково-Матвеевское.
Как сообщал Life.ru, днём в четверг, 6 июня, мужчину расстреляли в районе Фили-Давыдково в Москве. Жертвой оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский, известный в кругах скейтеров. Убийца с места преступления скрылся, для его поимки был объявлен план "Перехват". При задержании киллер оказал сопротивление и был ранен.