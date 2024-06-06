Готовили пять месяцев: Раскрыты новые подробности убийства скейтбордиста в Москве

Убийство скейтбордиста на западе Москвы планировали около пяти месяцев. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, ещё в начале февраля неизвестные стали пробивать личные данные Константина Балишанского во всевозможных слитых базах и в теневом сегменте Интернета. Они изучали повседневные маршруты жертвы и места, где он бывает.

Оперативники заходят в сквер в районе Очаково-Матвеевское, где задержали убийцу скейтбордиста Балишанского. Видео © Telegram / SHOT

Убить мужчину изначально планировалось возле подъезда его дома. Преступник и попытался сделать это, однако первыми выстрелами только ранил Балишанского. Скейтбордист хотел сбежать, однако киллер догнал его у стройплощадки и добил выстрелом в голову.