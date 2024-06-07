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7 июня, 07:47

Названо два мотива убийства общественника из "Зова народа" в Подмосковье

Зампреда движения "Зов народа" Еговцева могли убить из-за жены

Антон Еговцев. Обложка © VK / Зов народа

Антон Еговцев. Обложка © VK / Зов народа

Заместителя председателя движения "Зов народа" Антона Еговцева могли убить из-за неразделённой любви к его жене или из-за профессиональной деятельности. По крайней мере, такие версии сейчас рассматривает следствие.

По данным SHOT, в пользу первой версии говорит то, что два месяца назад у супруги Еговцева Екатерины объявился поклонник из прошлого. Он начал преследовать пару, говорил, что любит женщину. Самому общественнику сталкер угрожал, и два месяца назад даже дошло до драки.

Второй возможный мотив — профессиональная деятельность. Движение "Зов народа" написало несколько десятков жалоб на российских звёзд. В последней общественники жаловались на Элджея, Лолиту, Аллу Пугачёву, Максима Галкина* и других.

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Напомним, общественника из "Зова народа" убили, когда он возвращался из магазина домой в Подмосковье. Преступник караулил его с ножом в подъезде. Последние два дня Антон Еговцев находился на больничном и лежал дома с температурой. Вчера, когда стало лучше, он вышел за продуктами и не вернулся. Убийца жестоко зарезал его. Общественник дал ему отпор, но из-за болезни справиться с преступником не смог.

Антон Еговцев был зампреда и пресс-секретарём патриотического движения "Зов народа". Он регулярно посещал Донбасс с гуманитарной миссией.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Александра Вишнякова
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