Названо два мотива убийства общественника из "Зова народа" в Подмосковье

Заместителя председателя движения "Зов народа" Антона Еговцева могли убить из-за неразделённой любви к его жене или из-за профессиональной деятельности. По крайней мере, такие версии сейчас рассматривает следствие.

По данным SHOT, в пользу первой версии говорит то, что два месяца назад у супруги Еговцева Екатерины объявился поклонник из прошлого. Он начал преследовать пару, говорил, что любит женщину. Самому общественнику сталкер угрожал, и два месяца назад даже дошло до драки.

Второй возможный мотив — профессиональная деятельность. Движение "Зов народа" написало несколько десятков жалоб на российских звёзд. В последней общественники жаловались на Элджея, Лолиту, Аллу Пугачёву, Максима Галкина* и других.

Напомним, общественника из "Зова народа" убили, когда он возвращался из магазина домой в Подмосковье. Преступник караулил его с ножом в подъезде. Последние два дня Антон Еговцев находился на больничном и лежал дома с температурой. Вчера, когда стало лучше, он вышел за продуктами и не вернулся. Убийца жестоко зарезал его. Общественник дал ему отпор, но из-за болезни справиться с преступником не смог.

Антон Еговцев был зампреда и пресс-секретарём патриотического движения "Зов народа". Он регулярно посещал Донбасс с гуманитарной миссией.