Задержанного за взятку начальника полиции порта Махачкалы отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО, задержанного по подозрению во взяточничестве, начальника полиции Махачкалинского порта Казбека Мурзаева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, Мурзаева Казбека Мурзаевича на срок до 25 августа 2024 года" , – информирует инстанция.

Как уже писал Life.ru, начальник полиции махачкалинского порта Казбек Мурзаев был задержан за получение взятки и хранение наркотиков. По версии следствия, с осени 2022 года он за деньги был готов пропускать суда, на которых была превышена масса груза. Таким образом, ему удалось набрать взяток на 13 миллионов рублей.