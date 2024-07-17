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17 июля, 12:25

Задержанного за взятку начальника полиции порта Махачкалы отправили в СИЗО

Начальник полиции порта Махачкалы заключён под стражу до 25 августа

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО, задержанного по подозрению во взяточничестве, начальника полиции Махачкалинского порта Казбека Мурзаева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд отправил в СИЗО начальника полиции махачкалинского порта. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, Мурзаева Казбека Мурзаевича на срок до 25 августа 2024 года", – информирует инстанция.

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Как уже писал Life.ru, начальник полиции махачкалинского порта Казбек Мурзаев был задержан за получение взятки и хранение наркотиков. По версии следствия, с осени 2022 года он за деньги был готов пропускать суда, на которых была превышена масса груза. Таким образом, ему удалось набрать взяток на 13 миллионов рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shawn Hamilton

Владимир Озеров
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