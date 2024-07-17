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17 июля, 07:03

Начальник полиции порта Махачкалы попался на наркотиках и взятке в 13 млн

Начальника полиции махачкалинского порта Мурзаева задержали за взятку в 13 млн

Начальника полиции махачкалинского порта Казбека Мурзаева задержали за получение взятки размером в 13 миллионов рублей. Кроме того, в его кабинете нашли припрятанные 4,5 грамма гашиша. Об этом пишет SHOT.

Казбека Мурзаева подозревают в том, что с осени 2022 года ему отстёгивали деньги за то, чтобы он закрывал глаза на нарушения при превышении массы грузов, перевозившихся морским транспортом. В общей сложности таким образом он смог насобирать 13 миллионов рублей.

Против него возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки и хранении наркотиков.

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Ранее суд арестовал ректора Балтийского федерального университета по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что он незаконно присвоил себе 18 миллионов рублей, однако у него ещё есть право это обжаловать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Владимир Озеров
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