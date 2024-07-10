Ректора БФУ Фёдорова арестовали на два месяца по подозрению во взятке на 18,6 млн

Суд поместил под арест ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта Александра Фёдорова по по делу о получении взятки, превышающей 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

"Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении ректора университета по подозрению его в присвоении 18 607 500 рублей вверенных ему денежных средств. <...> Постановлением Ленинградского районного суда Калининграда в отношении Фёдорова А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — говорится в публикации суда.

Под стражей он пробудет до 8 сентября 2024 года. При этом в суде уточнили, что постановление в силу ещё не вступило и может быть обжаловано.