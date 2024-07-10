Ректора БФУ Фёдорова арестовали на два месяца по подозрению во взятке на 18,6 млн
Суд Калининграда заключил ректора БФУ Фёдорова под стражу по делу о за взятке
Суд поместил под стражу ректора БФУ Александра Фёдорова за взятку, превышающую 18 миллионов рублей. Обложка © Telegram / Калининградский областной суд
Суд поместил под арест ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта Александра Фёдорова по по делу о получении взятки, превышающей 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
"Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении ректора университета по подозрению его в присвоении 18 607 500 рублей вверенных ему денежных средств. <...> Постановлением Ленинградского районного суда Калининграда в отношении Фёдорова А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — говорится в публикации суда.
Под стражей он пробудет до 8 сентября 2024 года. При этом в суде уточнили, что постановление в силу ещё не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, информация о задержании Фёдорова появилась вчера днём, в самом университете её достаточно быстро подтвердили, отметив при этом, что вуз продолжает штатно работать, а ситуация с ректором не скажется на ходе приёмной кампании. Впоследствии в СК РФ сообщили, что Фёдоров и его заместительница Елена Мялкина подозреваются незаконном присвоении суммы свыше 18 миллионов рублей. Оба стали фигурантами уголовного дела о хищении и растрате средств с использованием служебного положения.