Ректора БФУ подозревают в присвоении более чем 18 млн рублей
Ректора БФУ подозревают в присвоении более чем 18 млн рублей. Фото © SHOT
Ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова и его заместителя Елену Мялкину подозревают в присвоении более чем 18 млн рублей. В их отношении возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате с использованием служебного положения.
"По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей", — говорится в сообщении СК РФ.
О том, что по подозрению в получении взятки задержан ректор Балтийского федерального университета Александр Фёдоров, ранее узнал Life.ru. В БФУ имени Иммануила Канта подтвердили эту информацию и уточнили, что все подразделения и службы вуза продолжают работу в штатном режиме, а ситуация с Фёдоровым не окажет влияния на приёмную кампанию.