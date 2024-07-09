В БФУ подтвердили задержание ректора Фёдорова

В Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта подтвердили появившуюся в СМИ информацию о задержании ректора вуза Александра Фёдорова. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

"Информацию о задержании ректора БФУ им. И. Канта А. А. Фёдорова подтверждаем. За комментариями по вопросу следственных действий в его отношении просим обращаться в правоохранительные органы", — говорится в распространённом вузом пресс-релизе.

Также в вузе уточнили, что все подразделения и службы БФУ продолжают работу в штатном режиме, а ситуация с Фёдоровым не окажет влияния на приёмную кампанию. В скором времени Министерство науки и высшего образования России сообщит о назначении временно исполняющего обязанности ректора БФУ.