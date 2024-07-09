В БФУ подтвердили задержание ректора Фёдорова
Ректор БФУ Александр Фёдоров. Обложка © Telegram / Новости БФУ им. И. Канта
В Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта подтвердили появившуюся в СМИ информацию о задержании ректора вуза Александра Фёдорова. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
"Информацию о задержании ректора БФУ им. И. Канта А. А. Фёдорова подтверждаем. За комментариями по вопросу следственных действий в его отношении просим обращаться в правоохранительные органы", — говорится в распространённом вузом пресс-релизе.
Также в вузе уточнили, что все подразделения и службы БФУ продолжают работу в штатном режиме, а ситуация с Фёдоровым не окажет влияния на приёмную кампанию. В скором времени Министерство науки и высшего образования России сообщит о назначении временно исполняющего обязанности ректора БФУ.
Напомним, сообщения о задержании Фёдорова появились в СМИ сегодня. Предварительно, его подозревают в получении взятки в размере порядка 700 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.