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9 июля, 03:53

Хабаровский чиновник нанял на работу более 50 несуществующих пожарных

ФСБ РФ: В Хабаровском крае задержан чиновник, нанявший вымышленных пожарных

В Хабаровском крае сотрудники спецслужб задержали местного чиновника, который фиктивно трудоустроил больше 50 лесных пожарных. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ России, ущерб от его действий превысил 30 миллионов рублей.

Задержание чиновника в Хабаровском крае. Видео © ФСБ России

Стражи правопорядка считают, что злоумышленник пытался показать мнимую готовность региона к пожароопасному сезону в прошлом году, а также скрыть реальную ситуацию, происходившую там. Чтобы это реализовать, он предоставил руководству 52 фиктивных договора о трудоустройстве пожарных, специализирующихся на тушении лесов.

В итоге из федерального бюджета пришлось выделить 30 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

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Накануне Life.ru писал, что в Забайкалье задержали мужчину, который в 2022 году вступил в запрещённую в РФ террористическую организацию. В ФСБ рассказали, что задержанный по заданию иностранных кураторов вёл подрывную деятельность против России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

Алексей Соловьёв
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