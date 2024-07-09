Хабаровский чиновник нанял на работу более 50 несуществующих пожарных
ФСБ РФ: В Хабаровском крае задержан чиновник, нанявший вымышленных пожарных
В Хабаровском крае сотрудники спецслужб задержали местного чиновника, который фиктивно трудоустроил больше 50 лесных пожарных. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ России, ущерб от его действий превысил 30 миллионов рублей.
Задержание чиновника в Хабаровском крае. Видео © ФСБ России
Стражи правопорядка считают, что злоумышленник пытался показать мнимую готовность региона к пожароопасному сезону в прошлом году, а также скрыть реальную ситуацию, происходившую там. Чтобы это реализовать, он предоставил руководству 52 фиктивных договора о трудоустройстве пожарных, специализирующихся на тушении лесов.
В итоге из федерального бюджета пришлось выделить 30 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".
Накануне Life.ru писал, что в Забайкалье задержали мужчину, который в 2022 году вступил в запрещённую в РФ террористическую организацию. В ФСБ рассказали, что задержанный по заданию иностранных кураторов вёл подрывную деятельность против России.
Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro