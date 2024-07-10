Сбежавшие с рекордной взяткой миллиардеры из МВД лишились имущества в России

Следственный комитет России добился ареста новых активов экс-сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которых заочно обвиняют в получении огромной взятки в размере пяти миллиардов рублей — рекорд в истории МВД. Об этом пишет "Коммерсант".

Столичные суды удовлетворили запрос следствия и наложили арест на имущество Сатюкова и его подчинённого Соколова, служивших в бюро специальных технических мероприятий МВД РФ. В частности, под обеспечительными мерами оказались квартира в ЖК "Нежинский ковчег", а недавно и апартаменты в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице площадью 200 квадратных метров и кадастровой стоимостью 50 миллионов рублей.