Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 05:51

Сбежавшие с рекордной взяткой миллиардеры из МВД лишились имущества в России

СМИ: Арестованы новые активы экс-сотрудников МВД РФ Сатюкова и Соколова

Следственный комитет России добился ареста новых активов экс-сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которых заочно обвиняют в получении огромной взятки в размере пяти миллиардов рублей — рекорд в истории МВД. Об этом пишет "Коммерсант".

Столичные суды удовлетворили запрос следствия и наложили арест на имущество Сатюкова и его подчинённого Соколова, служивших в бюро специальных технических мероприятий МВД РФ. В частности, под обеспечительными мерами оказались квартира в ЖК "Нежинский ковчег", а недавно и апартаменты в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице площадью 200 квадратных метров и кадастровой стоимостью 50 миллионов рублей.

Следствие считает бывших правоохранителей виновными в вымогательстве средств у администратора криптовалютной биржи World Exchange Services Pte. Ltd. Алексея Иванова (Билюченко). Суд вынес решение о заочном аресте Сатюкова и Соколова, успевших скрыться от правосудия за границей. По некоторым данным, оба фигуранта находятся в Дубае, где у одного из них апартаменты в восьмисотметровой башне "Бурдж-Халифа". Они объявлены в международный розыск.

Больше миллиарда: Стал известен размер полученной Тимуром Ивановым взятки
Больше миллиарда: Стал известен размер полученной Тимуром Ивановым взятки

Ранее Life.ru рассказывал о том, как бывшего мэра Нового Уренгоя в ЯНАО Андрея Воронова задержали в столице в связи с подозрениями во взяточничестве. Он помещён под арест до 1 сентября. В тот же день стало известно о том, что за взятку Воронову был арестован гендиректор "Проектстройсервиса" Максим Лясин, а также исполнительный директор Григорий Нак и архитектор Эдуард Полянский. При этом об уходе с должности Воронов объявил совсем недавно, в конце июня. Пост мэра газовой столицы РФ он занимал с 5 октября 2020 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / WESTOCK PRODUCTION

Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • МВД РФ
  • Коррупция
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров