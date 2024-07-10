Сбежавшие с рекордной взяткой миллиардеры из МВД лишились имущества в России
СМИ: Арестованы новые активы экс-сотрудников МВД РФ Сатюкова и Соколова
Следственный комитет России добился ареста новых активов экс-сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которых заочно обвиняют в получении огромной взятки в размере пяти миллиардов рублей — рекорд в истории МВД. Об этом пишет "Коммерсант".
Столичные суды удовлетворили запрос следствия и наложили арест на имущество Сатюкова и его подчинённого Соколова, служивших в бюро специальных технических мероприятий МВД РФ. В частности, под обеспечительными мерами оказались квартира в ЖК "Нежинский ковчег", а недавно и апартаменты в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице площадью 200 квадратных метров и кадастровой стоимостью 50 миллионов рублей.
Следствие считает бывших правоохранителей виновными в вымогательстве средств у администратора криптовалютной биржи World Exchange Services Pte. Ltd. Алексея Иванова (Билюченко). Суд вынес решение о заочном аресте Сатюкова и Соколова, успевших скрыться от правосудия за границей. По некоторым данным, оба фигуранта находятся в Дубае, где у одного из них апартаменты в восьмисотметровой башне "Бурдж-Халифа". Они объявлены в международный розыск.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как бывшего мэра Нового Уренгоя в ЯНАО Андрея Воронова задержали в столице в связи с подозрениями во взяточничестве. Он помещён под арест до 1 сентября. В тот же день стало известно о том, что за взятку Воронову был арестован гендиректор "Проектстройсервиса" Максим Лясин, а также исполнительный директор Григорий Нак и архитектор Эдуард Полянский. При этом об уходе с должности Воронов объявил совсем недавно, в конце июня. Пост мэра газовой столицы РФ он занимал с 5 октября 2020 года.
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