В газовой столице России сменился мэр

Мэр города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов заявил, что покидает свою должность. Газовой столицей России он руководил с 5 октября 2020 года. Его заменит глава Пуровского района Антон Колодин.

"С завтрашнего дня освобождаю рабочий кабинет главы города. Чувства сильные. Четыре мощных года в должности главы в Новом Уренгое — самом прекрасном городе Ямала. Впереди ждут новые задачи", — написал в своём телеграм-канале чиновник.

Воронов поддержал общее решение предложить управление городом Антону Колодину, заметив, что под его руководством Пуровский район заметно преобразился. Он назвал преемника руководителем с большим опытом, а также обещал передать ему все наработки и планы. Городская команда всем поможет на месте, добавил Воронов.