В газовой столице России сменился мэр
Андрей Воронов покинул пост мэра Нового Уренгоя
Антон Колодин. Фото © Телеграм / Антон Колодин
Мэр города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов заявил, что покидает свою должность. Газовой столицей России он руководил с 5 октября 2020 года. Его заменит глава Пуровского района Антон Колодин.
"С завтрашнего дня освобождаю рабочий кабинет главы города. Чувства сильные. Четыре мощных года в должности главы в Новом Уренгое — самом прекрасном городе Ямала. Впереди ждут новые задачи", — написал в своём телеграм-канале чиновник.
Воронов поддержал общее решение предложить управление городом Антону Колодину, заметив, что под его руководством Пуровский район заметно преобразился. Он назвал преемника руководителем с большим опытом, а также обещал передать ему все наработки и планы. Городская команда всем поможет на месте, добавил Воронов.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что мэр Воронежа Вадим Кстенин принял решение оставить свою должность и отправиться в отпуск, после чего приступить к выполнению обязанностей уже на новом рабочем месте. Деталей о том, чем чиновник будет заниматься по возвращении с отдыха, он не сообщил, но уточнил, что его деятельность по-прежнему будет связана с Воронежем.