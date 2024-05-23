Вадим Кстенин покидает пост мэра Воронежа ради новой работы Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил о своей отставке и переходе на новую работу 23 мая, 11:23 Вадим Кстенин. Обложка © Telegram / Вадим Кстенин

Глава Воронежа Вадим Кстенин покидает свой пост и с середины июня уходит в отпуск, после чего намерен выйти уже на новую работу. Об этом политик рассказал в своём телеграм-канале, не раскрывая планов на будущее.

"Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа <...> С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут", — уточнил он.

Кстенин впервые занял пост градоначальника в 2018-м, а в прошлом году вновь был утверждён в должности мэра. За это время в городе были построены детский спортивный центр, одиннадцать школ, двадцать четыре детсада, проложено восемь новых дорог и благоустроено свыше сорока общественных пространств.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому помощник главы государства Владимир Мединский включён в Совет по культуре и искусству, а Владимир Толстой выведен из состава органа.

Авторы Татьяна Миссуми