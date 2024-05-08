В Запорожской области сменили главу правительства

Глава Правительства Запорожской области Антон Кольцов ушёл в отставку, пост исполняющего обязанности председателя займёт Ирина Гехт. Об этом в среду, 8 мая, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Антон Викторович Кольцов, возглавлявший Правительство Запорожской области с июня 2022 года, покидает должность в связи с переходом на другое место работы. Благодарю Антона Викторовича за эффективную работу, большой вклад в развитие региона", — написал он в телеграм-канале.

Ирина Гехт начала политическую карьеру помощником депутата Госдумы от Челябинской области Михаила Гришанкова. С 2006 года заседала в челябинской Общественной палате, а в 2010-м получила пост заместителя министра социальных отношений региона, в 2011-м — должность министра. В 2014–2019 годах была сенатором Совфеда, а после назначения главой Челябинской области Алексея Текслера вернулась в правительство региона и заняла пост первого вице-губернатора.