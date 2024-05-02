Новым врио главы Кургана назначен бывший хоккеист

Временно исполняющим обязанности главы Кургана, куда пришёл мощный паводок, назначили первого замглавы города Антона Науменко. В четверг, 2 мая, в ходе заседания местной думы депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. В администрации региона напомнили, что Науменко был руководителем Управления по обеспечению деятельности Правительства Курганской области, а также хорошо себя проявил в укреплении защитных сооружений города.

"Все знают и видели его работу по укреплению дамбы. В правительстве Курганской области Антон Анатольевич руководил большой службой. Учитывая работу Антона Анатольевича во время паводка, я уверен, что его работа на должности временно исполняющего полномочия главы города будет конструктивной", — отметил председатель парламента Кургана Игорь Прозоров.

По данным местных СМИ, Науменко 37 лет, родился в Кургане и получил два высших образования. В 2000-х был профессиональным хоккеистом, выступал за команды "Зауралье" и "Зауралье-2".

Напомним, 27 апреля стало известно, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева покинула пост по собственному желанию. Это место заняла её заместитель, руководитель Департамента соцполитики Юлия Гурьянова, однако на новой должности она продержалась всего несколько дней.