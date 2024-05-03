СМИ узнали, кто возглавит Правительство Запорожской области

Первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт в скором времени будет назначена председателем Правительства Запорожской области. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Фото © Telegram / Ирина Гехт

"Источник "Ъ", близкий к руководству нового субъекта, подтвердил, что в ближайшее время чиновница получит пост премьера. Другой источник "Ъ" уточнил, что официально о назначении госпожи Гехт на эту должность планируется объявить в середине мая", — указано в материале.

По информации издания, чиновница уже начала работать на новой должности, но пока официально не покинула пост вице-губернатора Челябинской области. Гехт сменит на посту председателя Правительства Запорожской области бывшего вице-губернатора и главу Правительства Вологодской области Антона Кольцова. На этой должности политик проработал около двух лет.

Гехт начала политическую карьеру помощником депутата Госдумы от Челябинской области Михаила Гришанкова. С 2006 года заседала в челябинской Общественной палате, в 2010-м получила пост заместителя министра социальных отношений региона, а в 2011-м — должность министра. Затем проработала в Совете Федерации, а в 2019 году после назначения главой Челябинской области Алексея Текслера чиновница вернулась в правительство региона и заняла пост первого вице-губернатора.