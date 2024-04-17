Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ

Совет Федерации утвердил Ирину Подносову в должности председателя Верховного суда, сенаторы единогласно поддержали её кандидатуру во время пленарного заседания.

Профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству подтвердил в своём заключении, что Подносова полностью соответствует условиям назначения на новую должность. В Верховном суде она работает с 2020 года, изначально занимая пост заместителя председателя и главы Судебной коллегии по экономическим спорам. У Подносовой высший квалификационный судейский класс.