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Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ

17 апреля, 07:55
Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд Российской Федерации

Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд Российской Федерации

Совет Федерации утвердил Ирину Подносову в должности председателя Верховного суда, сенаторы единогласно поддержали её кандидатуру во время пленарного заседания.

Профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству подтвердил в своём заключении, что Подносова полностью соответствует условиям назначения на новую должность. В Верховном суде она работает с 2020 года, изначально занимая пост заместителя председателя и главы Судебной коллегии по экономическим спорам. У Подносовой высший квалификационный судейский класс.

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Напомним, 23 февраля 2024 года умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. В конце марта стало известно, что коллегия судей рассмотрит заявку единственного кандидата на должность главы — Ирины Подносовой. 9 апреля президент РФ Владимир Путин внёс её кандидатуру на согласование в Совет Федерации. Комитет Совфеда одобрил её назначение.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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