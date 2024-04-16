Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы ВС РФ 16 апреля, 10:59 Ирина Подносова. Обложка © Верховный суд Российской Федерации

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству одобрил кандидатуру судьи Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ. За высказались все участники голосования.

"У меня 34 года стажа судьи. За это время я "прошла" по карьерной лестнице все возможные инстанции… В светлую память о Вячеславе Михайловиче Лебедеве отмечу, что судебная система продолжит своё дальнейшее развитие", — заявила Подносова после одобрения своей кандидатуры.

Судья родилась в Пскове в 1953 году. Она закончила Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова. Подносова работала судьёй Лужского городского суда Ленобласти, затем перешла в Ленинградский областной суд и, наконец, возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции. С 2020 года Подносова являлась зампредседателя Верховного суда РФ и председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.

Авторы Татьяна Миссуми