Путин назначил военного прокурора новообразованного Московского округа

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

"Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокурором Московского военного округа, освободив его от занимаемой должности", — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Напомним, в конце февраля Путин подписал указ о новом составе военных округов. В частности, на месте упразднённого Западного военного округа были созданы Ленинградский и Московский округа. В состав Южного военного округа включены Крым, Севастополь и новые субъекты: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.