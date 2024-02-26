Путин подписал указ о новом составе военных округов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов. Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

"Ленинградский военный округ — в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа", — говорится в указе.

В свою очередь, в Московский военный округ войдут Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Москва. Также глава государства включил Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.