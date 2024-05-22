Мединский сменит Толстого в совете по культуре при президенте РФ Путин своим указом включил Мединского в совет по культуре при президенте 22 мая, 16:02 Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому помощник главы государства Владимир Мединский включён в Совет по культуре и искусству, а Владимир Толстой выведен из состава органа. Документ размещён на официальном портале правовых актов.

"Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству <…> изменения, включив в него Мединского В.Р. — помощника президента Российской Федерации (секретарь совета) — и исключив из него Толстого В.И.", — говорится в тексте.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра обороны – руководителя аппарата министерства Юрия Садовенко. На его место назначен Олег Савельев. Соответствующие указы вступили в силу 20 мая.

Авторы Татьяна Миссуми