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Мединский сменит Толстого в совете по культуре при президенте РФ

Путин своим указом включил Мединского в совет по культуре при президенте

22 мая, 16:02
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому помощник главы государства Владимир Мединский включён в Совет по культуре и искусству, а Владимир Толстой выведен из состава органа. Документ размещён на официальном портале правовых актов.

"Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству <…> изменения, включив в него Мединского В.Р. — помощника президента Российской Федерации (секретарь совета) — и исключив из него Толстого В.И.", говорится в тексте.

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Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра обороны – руководителя аппарата министерства Юрия Садовенко. На его место назначен Олег Савельев. Соответствующие указы вступили в силу 20 мая.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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