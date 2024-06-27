Максим Афанасьев назначен новым мэром Тюмени
Максим Афанасьев. Фото © VK / Администрация города Тобольска
Кандидатуру Максима Афанасьева в мэры Тюмени единогласно одобрили депутаты на заседании городской думы VIII созыва 27 июня. К исполнению своих обязанностей он приступит 1 июля вместо назначенного на пост врио главы Югры Руслана Кухарука.
"При вскрытии урны обнаружено 32 бюллетеня. Действительны — 31. Недействителен — один. Голоса распределились следующим образом. Абукин Динар Марсельевич — "за" ноль. Майер Алексей Викторович — "за". Афанасьев Максим Викторович — "за" 31. Долматов Максим Александрович — "за" ноль", — объявила результаты депутат гордумы Елена Бойко.
Новый мэр поблагодарил участников голосования за поддержку и заявил, что чувствует себя дома. Он выразил уверенность в том, что вместе у них всё получится.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что мэр Воронежа Вадим Кстенин принял решение оставить свою должность и отправиться в отпуск, после чего приступить к выполнению обязанностей уже на новом рабочем месте. Деталей о том, чем чиновник будет заниматься по возвращении с отдыха, он не сообщил, но уточнил, что его деятельность по-прежнему будет связана с Воронежем.