Максим Афанасьев назначен новым мэром Тюмени

Новый мэр поблагодарил участников голосования за поддержку и заявил, что чувствует себя дома. Он выразил уверенность в том, что вместе у них всё получится.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что мэр Воронежа Вадим Кстенин принял решение оставить свою должность и отправиться в отпуск, после чего приступить к выполнению обязанностей уже на новом рабочем месте. Деталей о том, чем чиновник будет заниматься по возвращении с отдыха, он не сообщил, но уточнил, что его деятельность по-прежнему будет связана с Воронежем.