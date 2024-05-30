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Регион
30 мая, 07:39

Глава Крыма объявил о перестановках в правительстве

Министр курортов и туризма Крыма Волченко уволился по собственному желанию

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко уволился с должности, написав заявление по собственному желанию. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Министр курортов и туризма Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его место займёт Сергей Александрович Ганзий, занимавший должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Государственного совета Республики Крым. Ротация кадров продолжается, её цель — повышение эффективности управления", пишет руководитель региона.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что мэр Воронежа Вадим Кстенин принял решение оставить свою должность и отправиться в отпуск, после чего приступить к выполнению обязанностей уже на новом рабочем месте. Деталей о том, чем чиновник будет заниматься по возвращении с отдыха, он не сообщил, но уточнил, что его деятельность по-прежнему будет связана с Воронежем.

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Правительство Республики Крым

Юрий Лысенко
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