Бывший мэр газовой столицы России арестован в Москве через неделю после отставки
Экс-мэр Нового Уренгоя Воронов арестован в Москве за получение взятки
Андрей Воронов. Обложка © Администрация Нового Уренгоя
Бывший мэр города Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов задержан в Москве по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах столицы.
"В Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", — уточнил инсайдер, пожелавший остаться анонимным.
Вместе с Вороновым по этому же делу задержаны ещё трое подозреваемых. Как следует из базы данных Басманного суда Москвы, ходатайство СК об аресте экс-чиновника уже поступило в суд и было удовлетворено. По версии следствия, Воронов во время работы на должности заместителя Губернатора ЯНАО получил взятку в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в фактически принадлежащим его семье жилому дому. Взамен он обещал покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на территории региона.
"Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 01.09.2024 года", – информирует инстанция.
Воронов 28 июня объявил, что покидает должность мэра Нового Уренгоя. Газовой столицей России он руководил с 5 октября 2020 года. Его заменил глава Пуровского района Антон Колодин.