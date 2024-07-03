Бывший мэр газовой столицы России арестован в Москве через неделю после отставки

Бывший мэр города Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов задержан в Москве по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах столицы.

"В Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", — уточнил инсайдер, пожелавший остаться анонимным.

Вместе с Вороновым по этому же делу задержаны ещё трое подозреваемых. Как следует из базы данных Басманного суда Москвы, ходатайство СК об аресте экс-чиновника уже поступило в суд и было удовлетворено. По версии следствия, Воронов во время работы на должности заместителя Губернатора ЯНАО получил взятку в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в фактически принадлежащим его семье жилому дому. Взамен он обещал покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на территории региона.

"Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 01.09.2024 года", – информирует инстанция.