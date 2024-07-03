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3 июля, 19:26

Суд арестовал трёх фигурантов дела о взятке экс-мэру Нового Уренгоя

Руководитель "Проектстройсервиса" Максим Лясин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Руководитель "Проектстройсервиса" Максим Лясин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы отправил под арест руководителя проекта "Проектстройсервис" Максима Лясина по делу о взятке экс-заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лясина Максима Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

Вместе с ним под арест отправлены исполнительный директор компании Григорий Нак и архитектор Эдуард Полянский.

Исполнительный директор "Проектстройсервиса" Григорий Нак. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Исполнительный директор "Проектстройсервиса" Григорий Нак. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Архитектор "Проектстройсервиса" Эдуард Полянский. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Архитектор "Проектстройсервиса" Эдуард Полянский. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

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Life.ru напоминает, экс-мэр Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов 3 июля был задержан в Москве по подозрению в получении взятки. Его отправили под арест до 1 сентября. Незадолго до этого Воронов объявил, что покидает должность. Газовой столицей России он руководил с 5 октября 2020 года. Его заменил глава Пуровского района Антон Колодин.

Александра Мышляева
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