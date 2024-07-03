Суд арестовал трёх фигурантов дела о взятке экс-мэру Нового Уренгоя

Басманный районный суд Москвы отправил под арест руководителя проекта "Проектстройсервис" Максима Лясина по делу о взятке экс-заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Воронову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лясина Максима Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

Вместе с ним под арест отправлены исполнительный директор компании Григорий Нак и архитектор Эдуард Полянский.

Исполнительный директор "Проектстройсервиса" Григорий Нак. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Архитектор "Проектстройсервиса" Эдуард Полянский. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы