Фигурант дела Кузнецова передал ему взятку в виде жилого дома и участка земли

Предприниматель из Краснодара Лёва Мартиросян, который дал взятку начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову, передал ему бакшиш весьма нестандартным способом. Вместо "кэша" фигурант передал экс-военному жилой дом и участок земли на общую сумму более 30,5 млн рублей. Об этом заявил представитель следствия в Басманном суде Москвы, там рассматривается ходатайство СК о продлении срока ареста бизнесмена.