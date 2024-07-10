Фигурант дела Кузнецова передал ему взятку в виде жилого дома и участка земли
Предприниматель из Краснодара Лёва Мартиросян, который дал взятку начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову, передал ему бакшиш весьма нестандартным способом. Вместо "кэша" фигурант передал экс-военному жилой дом и участок земли на общую сумму более 30,5 млн рублей. Об этом заявил представитель следствия в Басманном суде Москвы, там рассматривается ходатайство СК о продлении срока ареста бизнесмена.
"Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка на сумму более 7 млн рублей и жилого дома. На общую сумму 30 млн 503 тысячи рублей", — заявил следователь в суде.
Как рассказывал Life.ru, о задержании Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Его заподозрили в получении крупной взятки, позже военного отправили в СИЗО. Дома у него обнаружили сотню миллионов рублей, а также золотые монеты. Известно, что его задержали после показаний другого фигуранта. Генерал пытался оспорить своё нахождение под стражей, но ничего не получилось. Накануне стало известно, что военный суд продлил арест Кузнецову до октября.
ТАСС / Сандурская Софья