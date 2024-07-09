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9 июля, 16:47

Военный суд продлил арест генералу Кузнецову до октября

Суд продлил арест начальнику Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, до 12 октября. Об этом стало известно на заседании 235-го гарнизонного военного суда.

"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемому Кузнецову подлежит удовлетворению", — сказал судья, передаёт ТАСС.

Ожидается, что адвокаты Кузнецова обжалуют это решение. На сегодняшнем заседании они настаивали на смягчении меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

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На что успели потратить деньги задержанные за коррупцию генералы Минобороны Иванов и Кузнецов

Напомним, о задержании Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Его заподозрили в получении крупной взятки, позже военного отправили в СИЗО. Дома у чиновника обнаружили сотню миллионов рублей, а также золотые монеты. Известно, что его задержали после показаний другого фигуранта дела. Генерал пытался оспорить своё нахождение под стражей, однако суд вынес решение не в его пользу.

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Александра Мышляева
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