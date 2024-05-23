Суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова
Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по делу о взятке.
"Суд постановил решение первой инстанции по мере пресечения Кузнецову оставить без изменения", — говорится в решении суда.
Напомним, о задержании Кузнецова стало известно 14 мая. Главный кадровик МО РФ был арестован по подозрению в получении взятки. У него дома следствие обнаружило сотню миллионов рублей и монеты из золота. Известно, что военного задержали после показаний другого фигуранта дела.
Отметим, что это не единственное громкое задержание за последний месяц. Так, первым стал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 21 мая был арестован экс-командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попова по подозрению в мошенничестве. А сегодня, 23 мая, стало известно, что начальник Главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан по делу о коррупции.
ТАСС / Софья Сандурская