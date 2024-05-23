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Регион
23 мая, 11:57

Суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова

Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по делу о взятке.

"Суд постановил решение первой инстанции по мере пресечения Кузнецову оставить без изменения", — говорится в решении суда.

На что успели потратить деньги задержанные за коррупцию генералы Минобороны Иванов и Кузнецов
На что успели потратить деньги задержанные за коррупцию генералы Минобороны Иванов и Кузнецов

Напомним, о задержании Кузнецова стало известно 14 мая. Главный кадровик МО РФ был арестован по подозрению в получении взятки. У него дома следствие обнаружило сотню миллионов рублей и монеты из золота. Известно, что военного задержали после показаний другого фигуранта дела.

Замглавы Генштаба попался на той же статье, что и генералы Минобороны Иванов и Кузнецов
Замглавы Генштаба попался на той же статье, что и генералы Минобороны Иванов и Кузнецов

Отметим, что это не единственное громкое задержание за последний месяц. Так, первым стал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 21 мая был арестован экс-командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попова по подозрению в мошенничестве. А сегодня, 23 мая, стало известно, что начальник Главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан по делу о коррупции.

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ТАСС / Софья Сандурская

Александра Вишнякова
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