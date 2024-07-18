Экс-депутата Госдумы Абельцева подозревают в мошенничестве на 10 млн рублей, пишут СМИ
РИА "Новости": Абельцева подозревают в мошенничестве на 10 миллионов рублей
Экс-депутат ГД Сергей Абельцев. Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
Арестованного в Москве бывшего депутата Госдумы Сергея Абельцева подозревают в мошенничестве на 10 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА "Новости".
"Предварительно, Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей", — сообщил собеседник информагентства.
Ранее Life.ru писал, что экс-депутата нижней палаты российского парламента Сергея Абельцева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решение о заключении его в следственный изолятор сроком на два месяца вынес Замоскворецкий районный суд Москвы.
Абельцеву 63 года. Он был депутатом Госдумы I, II, IV и V созывов от ЛДПР, также являлся членом Высшего совета партии. Экс-парламентарий отметился экстравагантными заявлениями. Так, время эпидемии птичьего гриппа он предлагал сбивать перелётных птиц из зениток. В 2005 году помощника Абельцева Сергей Белозёра осудили на семь лет колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве.