Экс-депутата Госдумы Абельцева подозревают в мошенничестве на 10 млн рублей, пишут СМИ

Арестованного в Москве бывшего депутата Госдумы Сергея Абельцева подозревают в мошенничестве на 10 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА "Новости".

"Предварительно, Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей", — сообщил собеседник информагентства.

Ранее Life.ru писал, что экс-депутата нижней палаты российского парламента Сергея Абельцева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решение о заключении его в следственный изолятор сроком на два месяца вынес Замоскворецкий районный суд Москвы.