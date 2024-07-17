Стала известна сумма взяток, на которых попался Кибовский
СК РФ оценил сумму полученных Кибовским взяток более чем в 100 млн рублей
Бывший министр правительства Москвы Александр Кибовский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Общая сумма полученных бывшим министром правительства Москвы Александром Кибовским оценивается более чем в 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей", — сказано в публикации ведомства.
Напомним, что сообщения о задержании Кибовского появились более часа назад. С 2010 года он занимал должность министра правительства столицы и был главой департамента культуры. В 2023 его освободили от должности. Следствие обвиняет его восьми эпизодах покушения на взятку и одном — мошенничества.