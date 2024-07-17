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17 июля, 11:35

Задержан бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский

Экс-руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Обложка © Максим Григорьев/ТАСС

Экс-руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Обложка © Максим Григорьев/ТАСС

Задержан бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. По данным SHOT, уголовное дело возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ — "Получение взятки", а также по ч.4. ст. 159 — "Мошенничество".

Кибовский занимал пост министра правительства Москвы с 2010 года, он руководил департаментом культуры. В 2023 году был освобожден от должности.

Ранее в подмосковном Подольске был задержан бывший глава городского комитета по ЖКХ Сергей Ольховский. Его подозревают в том, что он подписал акты установки в квартирах датчиков утечки газа, которых никто из жильцов так и не увидел. А сегодня утром сообщалось о задержании экс-главы городского округа Шатура Алексей Артюхина.

Алексей Берковиц
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