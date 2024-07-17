Задержан бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. По данным SHOT , уголовное дело возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ — "Получение взятки", а также по ч.4. ст. 159 — "Мошенничество".

Кибовский занимал пост министра правительства Москвы с 2010 года, он руководил департаментом культуры. В 2023 году был освобожден от должности.