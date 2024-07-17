В Подмосковье задержан экс-глава городского округа Шатура Артюхин
В Подмосковье задержан экс-глава городского округа Шатура Артюхин. Фото © Mash
Задержан бывший глава городского округа Шатура Московской области Алексей Артюхин. Как пишет Mash, силовики нагрянули к нему домой утром в среду, 17 июля.
Артюхин возглавлял округ с марта 2020 года. 10 июля он заявил, что уходит с поста. Причина задержания пока не уточняется.
А ранее в Подольске Московской области был задержан бывший глава городского комитета по ЖКХ Сергей Ольховский. Его подозревают в том, что он подписал акты установки в квартирах датчиков утечки газа, которых никто из жильцов так и не увидел.