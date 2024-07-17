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17 июля, 08:15
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В Подмосковье задержан экс-глава городского округа Шатура Артюхин

В Подмосковье задержан экс-глава городского округа Шатура Артюхин. Фото © Mash

В Подмосковье задержан экс-глава городского округа Шатура Артюхин. Фото © Mash

Задержан бывший глава городского округа Шатура Московской области Алексей Артюхин. Как пишет Mash, силовики нагрянули к нему домой утром в среду, 17 июля.

Артюхин возглавлял округ с марта 2020 года. 10 июля он заявил, что уходит с поста. Причина задержания пока не уточняется.

А ранее в Подольске Московской области был задержан бывший глава городского комитета по ЖКХ Сергей Ольховский. Его подозревают в том, что он подписал акты установки в квартирах датчиков утечки газа, которых никто из жильцов так и не увидел.

Александра Вишнякова
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