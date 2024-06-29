Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 07:21

В Подольске задержан бывший глава комитета по ЖКХ, ему грозит до 10 лет

SHOT: Полиция задержала экс-главу комитета по ЖКХ Подольска Сергея Ольховского

Бывший глава городского комитета по ЖКХ Сергей Ольховский. Обложка © SHOT

Бывший глава городского комитета по ЖКХ Сергей Ольховский. Обложка © SHOT

В Подольске Московской области задержан бывший глава городского комитета по ЖКХ Сергей Ольховский. Он подписал акты установки в квартирах датчиков утечки газа, которых никто из жильцов так и не увидел, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в декабре 2022 года чиновник, будучи главой комитета по ЖКХ администрации Подольска, подписал фиктивный акт выполненных работ от компании "Патриот". Фирма обязалась установить в квартирах местных жителей датчики газа, которые должны срабатывать в случае утечки. Этого не произошло, хотя компания за свою якобы работу 2,7 миллиона рублей. Всего у "Патриота" за последние два года было заключено шесть контрактов с городским комитетом по ЖКХ на общую сумму 14,2 миллионов рублей.

Уточняется, что Ольховского перевели на другую должность в сентябре прошлого года. Сейчас против чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной личной заинтересованности. Задержанному грозит до десяти лет тюремного заключения.

Фирма "Патриот" также имела контракты с администрациями других городов Московской области: Воскресенска, Коломны, Шатуры и Орехово-Зуева.

Иркутского депутата задержали по подозрению в контрабанде
Иркутского депутата задержали по подозрению в контрабанде

А ранее Life.ru писал, что глава Минтранса Самарской области был арестован. Министр подозревается в превышении полномочий в рамках заключения госконтракта. За право работать в регионе подрядчики перечисляли "взносы" в различные фонды, откуда деньги потом выводились и незаконно присваивались.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров