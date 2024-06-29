В Подольске задержан бывший глава комитета по ЖКХ, ему грозит до 10 лет

В Подольске Московской области задержан бывший глава городского комитета по ЖКХ Сергей Ольховский. Он подписал акты установки в квартирах датчиков утечки газа, которых никто из жильцов так и не увидел, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в декабре 2022 года чиновник, будучи главой комитета по ЖКХ администрации Подольска, подписал фиктивный акт выполненных работ от компании "Патриот". Фирма обязалась установить в квартирах местных жителей датчики газа, которые должны срабатывать в случае утечки. Этого не произошло, хотя компания за свою якобы работу 2,7 миллиона рублей. Всего у "Патриота" за последние два года было заключено шесть контрактов с городским комитетом по ЖКХ на общую сумму 14,2 миллионов рублей.

Уточняется, что Ольховского перевели на другую должность в сентябре прошлого года. Сейчас против чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной личной заинтересованности. Задержанному грозит до десяти лет тюремного заключения.

Фирма "Патриот" также имела контракты с администрациями других городов Московской области: Воскресенска, Коломны, Шатуры и Орехово-Зуева.