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Регион
25 июня, 04:16

Иркутского депутата задержали по подозрению в контрабанде

Иркутский депутат задержан по подозрению в контрабанде мускусных желёз кабарги

Депутат Иркутской гордумы Георгий Ни. Обложка © Telegram / Георгий Ни

Депутат Иркутской гордумы Георгий Ни. Обложка © Telegram / Георгий Ни

Депутата Иркутской городской думы Георгия Ни подозревают в контрабанде мускусных желёз кабарги. В его отношении Следственным комитетом по Приморскому краю возбуждено уголовное дело.

В Приморье возбудили дело на депутата Думы Иркутска Георгия Ни. Видео © Telegram / Следком Приморья

Следствие считает, что народный избранник вместе с подельником отправил из Иркутска в Находку 99 мускусов весом почти два килограмма и замаскировал их под консервы с морепродуктами. Затем он планировал перевезти их через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

"Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку стратегически важные ресурсы были изъяты у посредника, действовавшего в рамках оперативно-разыскного мероприятия, 26 мая 2024 года в гараже по улице Куйбышева в городе Находка", — сообщили в СК.

В данный момент подозреваемые задержаны. В скором времени они будут доставлены во Владивосток для проведения следственных мероприятий.

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Ранее суд Самары вынес решение об аресте врио министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина, который подозревается в превышении должностных полномочий. Уголовное дело заведено на чиновника по статье 286 УК РФ. По мнению следствия, Пивкин превысил свои полномочия в рамках заключения госконтракта.

Оксана Попова
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