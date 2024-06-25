Иркутского депутата задержали по подозрению в контрабанде

Депутата Иркутской городской думы Георгия Ни подозревают в контрабанде мускусных желёз кабарги. В его отношении Следственным комитетом по Приморскому краю возбуждено уголовное дело.

В Приморье возбудили дело на депутата Думы Иркутска Георгия Ни. Видео © Telegram / Следком Приморья

Следствие считает, что народный избранник вместе с подельником отправил из Иркутска в Находку 99 мускусов весом почти два килограмма и замаскировал их под консервы с морепродуктами. Затем он планировал перевезти их через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

"Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку стратегически важные ресурсы были изъяты у посредника, действовавшего в рамках оперативно-разыскного мероприятия, 26 мая 2024 года в гараже по улице Куйбышева в городе Находка", — сообщили в СК.

В данный момент подозреваемые задержаны. В скором времени они будут доставлены во Владивосток для проведения следственных мероприятий.