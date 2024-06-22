Глава самарского Минтранса арестован Врио министра транспорта Самарской области арестован за превышение полномочий 22 июня, 10:22 Иван Пивкин. Обложка © Правительство Самарской области

Октябрьский районный суд Самары вынес решение об аресте врио министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина, который подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать [Пивкину] меру пресечения в виде заключения под стражу по 20 августа включительно", — зачитал судья решение.

Уголовное дело заведено на чиновника по статье 286 УК РФ. По мнению следствия, Пивкин превысил свои полномочия в рамках заключения госконтракта. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал в телеграм-канале об обысках у врио министра и уточнил детали предъявляемого ему обвинения.

"Речь идёт о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда ВСЕ (!) торги на ремонт и строительство дорог заранее распределялись между определённым пулом подрядчиков. Никого постороннего к торгам не допускали, в результате чего контракты заключались по начальной максимальной цене", — написал он.

За право работать в регионе подрядчики перечисляли "взносы" в различные фонды, откуда деньги потом выводились и присваивались, продолжил Хинштейн. По его словам, суммы исчислялись миллиардами. Также подрядные компании ежегодно должны были оплачивать "подарки" для Пивкина, например дорогие телефоны, компьютеры или часы. По мнению Хинштейна, Пивкин был одним из самых критикуемых, но непотопляемых чиновников в регионе. Свою должность в дорожно-транспортной отрасли он занимал около 12 лет.

В суде следствие сообщило, что в сентябре 2023 года были объявлены торги на право заключения госконтракта на ремонт автодороги Самара – Новокуйбышевск. В торгах участвовали ООО "Амонд" и ПАО "ДОРИСС" ("Дороги, инженерные сети и сооружения", Чебоксары). Согласно данным СК, по итогам аукциона должна была победить чувашская компания, но Пивкин незаконно приказал признать победителем "Амонд".

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Авторы Татьяна Миссуми