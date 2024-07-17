СК: Кибовский обвиняется в получении 8 взяток и покушении на мошенничество

Экс-министру правительства Москвы Александру Кибовскому, который ранее работал в департаменте культуры, предъявили обвинение по эпизодам получения взяток и покушения на мошенничество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации.

"ГСУ СК России по Москве задержан бывший министр правительства города Москвы, возглавлявший департамент культуры, Александр Кибовский. Ему предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, отметив, что следствие хочет его ареста.