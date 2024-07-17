Бывшего главу департамента культуры Москвы арестовали
Суд арестовал экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 16 сентября 2024 года", — сказано в сообщении.
Избрание меры пресечения бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
По версии следствия, во время работы в Правительстве Москвы Кибовский незаконно получал денежные средства совместно с иными лицами за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости.
О задержании Александра Кибовского стало известно днём 17 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ — "Получение взятки", а также по ч.4. ст. 159 — "Мошенничество".
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