Бывшего главу департамента культуры Москвы арестовали

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 16 сентября 2024 года", — сказано в сообщении.

Избрание меры пресечения бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

По версии следствия, во время работы в Правительстве Москвы Кибовский незаконно получал денежные средства совместно с иными лицами за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости.