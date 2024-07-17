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17 июля, 17:46

Экс-главу Шатуры Артюхина подозревают в растрате более 221 млн рублей

Алексей Артюхин. Обложка © VK / Алексей Артюхин

Алексей Артюхин. Обложка © VK / Алексей Артюхин

Экс-глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин подозревается в растрате свыше 221 млн рублей. Об этом сообщили ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем второго управления ГСУ СК России по Московской области по подозрению в растрате задержан бывший глава городского округа Шатура (ч.4 ст. 160 УК РФ).", — говорится в сообщении.

По версии следователей, Артюхин растратил 221,5 млн рублей, которые выделялись на строительство водозабора и очистных сооружений. Офис экс-чиновника обыскали. Сейчас задержанного допрашивают.

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Как сообщал Life.ru, утром домой к Артюхину нагрянули силовики с проверкой. Экс-чиновника задержали, однако причины особого интереса силовиков к чиновнику не уточнялись. К слову, он возглавлял округ с марта 2020 года. О его уходе с поста стало известно 10 июля.

Александра Мышляева
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