Экс-главу Шатуры Артюхина подозревают в растрате более 221 млн рублей

Экс-глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин подозревается в растрате свыше 221 млн рублей. Об этом сообщили ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем второго управления ГСУ СК России по Московской области по подозрению в растрате задержан бывший глава городского округа Шатура (ч.4 ст. 160 УК РФ).", — говорится в сообщении.

По версии следователей, Артюхин растратил 221,5 млн рублей, которые выделялись на строительство водозабора и очистных сооружений. Офис экс-чиновника обыскали. Сейчас задержанного допрашивают.