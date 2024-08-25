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24 августа, 21:20

Задержанному во Франции Дурову грозит 20 лет тюрьмы

TF1: Дурова могут обвинить в терроризме и наркотрафике, ему грозит 20 лет тюрьмы

Павел Дуров. Обложка © VK / Павел Дуров

Павел Дуров. Обложка © VK / Павел Дуров

Российскому бизнесмену и основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному накануне во Франции, могут предъявить обвинения по ряду статей. Об этом сообщает местный телеканал TF1.

По информации телеканала, бизнесмену могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, «в том числе терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег, а также детской порнографией». За подобные преступления во Франции ему грозит 20 лет тюрьмы.

Также известно, что в ближайшее время он предстанет перед судом. Стоит отметить, что кроме российского гражданства у Дурова есть французский паспорт. Тем временем Франция может использовать судебный процесс над бизнесменом, чтобы ввести санкции ЕС против Telegram

Toncoin полетел вниз после задержания Дурова
Toncoin полетел вниз после задержания Дурова

Напомним, что российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолёта. Предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений».

Оксана Попова
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