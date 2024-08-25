Задержанному во Франции Дурову грозит 20 лет тюрьмы
TF1: Дурова могут обвинить в терроризме и наркотрафике, ему грозит 20 лет тюрьмы
Павел Дуров. Обложка © VK / Павел Дуров
Российскому бизнесмену и основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному накануне во Франции, могут предъявить обвинения по ряду статей. Об этом сообщает местный телеканал TF1.
По информации телеканала, бизнесмену могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, «в том числе терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег, а также детской порнографией». За подобные преступления во Франции ему грозит 20 лет тюрьмы.
Также известно, что в ближайшее время он предстанет перед судом. Стоит отметить, что кроме российского гражданства у Дурова есть французский паспорт. Тем временем Франция может использовать судебный процесс над бизнесменом, чтобы ввести санкции ЕС против Telegram
Напомним, что российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолёта. Предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений».