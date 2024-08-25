Задержанному во Франции Дурову грозит 20 лет тюрьмы

Российскому бизнесмену и основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному накануне во Франции, могут предъявить обвинения по ряду статей. Об этом сообщает местный телеканал TF1.

По информации телеканала, бизнесмену могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, «в том числе терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег, а также детской порнографией». За подобные преступления во Франции ему грозит 20 лет тюрьмы.

Также известно, что в ближайшее время он предстанет перед судом. Стоит отметить, что кроме российского гражданства у Дурова есть французский паспорт. Тем временем Франция может использовать судебный процесс над бизнесменом, чтобы ввести санкции ЕС против Telegram