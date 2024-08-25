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24 августа, 21:09

Toncoin полетел вниз после задержания Дурова

Стоимость Toncoin начала падать после сообщений о задержании Павла Дурова

Криптовалюта Toncoin просела в стоимости после сообщений о задержании основателя Telegram Павла Дурова. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи.

Судя по сведениям, эта монета потеряла в цене чуть больше 5%. Предположительно, это связано с задержанием Дурова.

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О задержании российского предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова стало известно 24 августа. По данным французских СМИ, бизнесмен был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолёта. Предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений».

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VK / Павел Дуров

Алексей Соловьёв
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