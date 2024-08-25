«Загадка»: Появление Дурова в Париже озадачило французские СМИ
Телеканал BFM TV назвал появление Павла Дурова во Франции загадкой
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Прибытие основателя Telegram Павла Дурова во Францию остаётся загадкой, ведь предприниматель в последнее время избегал посещения этой страны. Об этом пишет местный телеканал BFM TV.
По данным телеканала, бизнесмен избегал посещения этой страны, так как знал о выписанном ордере на его арест.
«Как напоминают наши коллеги, чаще всего он посещал Объединенные Арабские Эмираты, в страны бывшего Советского Союза или Южную Америку. Поэтому его визит в Ле-Бурже является загадкой», — сообщает канал.
Напомним, вечером 24 августа стало известно о задержании Павла Дурова французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже. Бизнесмена поместили под стражу на основании ордера. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Пятой республики, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Незадолго до этого власти страны объявили россиянина персоной нон грата. Во Франции ему грозит 20 лет тюрьмы.