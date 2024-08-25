«Загадка»: Появление Дурова в Париже озадачило французские СМИ

Прибытие основателя Telegram Павла Дурова во Францию остаётся загадкой, ведь предприниматель в последнее время избегал посещения этой страны. Об этом пишет местный телеканал BFM TV.

По данным телеканала, бизнесмен избегал посещения этой страны, так как знал о выписанном ордере на его арест.