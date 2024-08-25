В Telegram запустили хештег #FREEDUROV в поддержку Дурова

В Telegram запустили хештег #FREEDUROV в знак поддержки основателя мессенджера Павла Дурова, задержанного накануне в Париже.

Среди поддержавших данный хештег каналов присутствуют и так называемые «миллионники», и аккаунты, на которые подписано небольшое количество пользователей. Таким образом они высказывают поддержку предпринимателю.