В Telegram запустили хештег #FREEDUROV в поддержку Дурова
В Telegram в поддержку Павла Дурова после задержания запустили хештег #FREEDUROV
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
В Telegram запустили хештег #FREEDUROV в знак поддержки основателя мессенджера Павла Дурова, задержанного накануне в Париже.
Среди поддержавших данный хештег каналов присутствуют и так называемые «миллионники», и аккаунты, на которые подписано небольшое количество пользователей. Таким образом они высказывают поддержку предпринимателю.
Напомним, вечером 24 августа стало известно о задержании Павла Дурова французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже. Местные средства массовой информации сообщали, что предпринимателя сопровождали его телохранитель и женщина. Впоследствии бизнесмена поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Пятой республики, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Во Франции ему грозит 20 лет тюрьмы.