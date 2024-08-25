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24 августа, 22:03

В Telegram запустили хештег #FREEDUROV в поддержку Дурова

В Telegram в поддержку Павла Дурова после задержания запустили хештег #FREEDUROV

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

В Telegram запустили хештег #FREEDUROV в знак поддержки основателя мессенджера Павла Дурова, задержанного накануне в Париже.

Среди поддержавших данный хештег каналов присутствуют и так называемые «миллионники», и аккаунты, на которые подписано небольшое количество пользователей. Таким образом они высказывают поддержку предпринимателю.

Toncoin полетел вниз после задержания Дурова
Toncoin полетел вниз после задержания Дурова

Напомним, вечером 24 августа стало известно о задержании Павла Дурова французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже. Местные средства массовой информации сообщали, что предпринимателя сопровождали его телохранитель и женщина. Впоследствии бизнесмена поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Пятой республики, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Во Франции ему грозит 20 лет тюрьмы.

Алексей Соловьёв
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