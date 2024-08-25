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24 августа, 22:01

Франция объявила Павла Дурова персоной нон грата

TF1: Российский бизнесмен Павел Дуров объявлен персоной нон грата во Франции

Павел Дуров, 2017. Обложка © VK / Павел Дуров

Павел Дуров, 2017. Обложка © VK / Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров стал персоной нон грата во Франции, сообщает телеканал TF1. Сообщается, что такой шаг может быть связан с общим отношением Пятой республики к платформе и её влиянию на цифровое пространство.

По информации TF1, Дуров был осведомлён о своём статусе и предпочитал избегать посещения стран с активным присутствием Telegram, включая Францию. Сообщается, что его поездки преимущественно проходили в Эмираты, страны СНГ и Южную Америку.

Toncoin полетел вниз после задержания Дурова
Toncoin полетел вниз после задержания Дурова

Напомним, что российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолёта. Предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». TF1 сообщает, что за данные преступления ему грозит до 20 лет тюрьмы. В ближайшее время бизнесмен предстанет перед судом.

Кирилл Сосновских
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