Франция объявила Павла Дурова персоной нон грата
TF1: Российский бизнесмен Павел Дуров объявлен персоной нон грата во Франции
Павел Дуров, 2017. Обложка © VK / Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров стал персоной нон грата во Франции, сообщает телеканал TF1. Сообщается, что такой шаг может быть связан с общим отношением Пятой республики к платформе и её влиянию на цифровое пространство.
По информации TF1, Дуров был осведомлён о своём статусе и предпочитал избегать посещения стран с активным присутствием Telegram, включая Францию. Сообщается, что его поездки преимущественно проходили в Эмираты, страны СНГ и Южную Америку.
Напомним, что российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолёта. Предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». TF1 сообщает, что за данные преступления ему грозит до 20 лет тюрьмы. В ближайшее время бизнесмен предстанет перед судом.