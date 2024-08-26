Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 10:58

Илона Маска предостерегли от поездок в Европу из-за риска ареста вслед за Дуровым

Политолог Станкевич: Маска в Европе может ждать та же участь, что и Дурова

Илон Маск. Фото © Telegram / elonmusk_ru

Илон Маск. Фото © Telegram / elonmusk_ru

Американскому бизнесмену Илону Маску может грозить в Европе та же участь, что и Павлу Дурову. Таким мнением поделился политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru.

В Италии предостерегли «неудобного» Маска после задержания Дурова
В Италии предостерегли «неудобного» Маска после задержания Дурова

«Я думаю, что и Илон Маск, и любой другой собственник, и даже просто оператор какой-то серьёзной интернет-платформы должен сейчас трижды подумать, стоит ли посещать Францию, а на какое-то время даже стоит воздержаться от посещения и других стран ключевых Евросоюза», — отметил эксперт.

Политолог отметил, что арест основателя Telegram подорвал все политические и моральные устои, на которых до сих пор держался ЕС. Он уверен, что ситуация с Дуровым — лишь начало истории. Станкевич считает, что этот инцидент может обернуться моральной катастрофой для Франции, если ему дадут дальнейший ход.

Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Он отказался предоставлять французским силовиком доступ к информации, содержащейся в Telegram. Этот шаг правоохранители расценили как соучастие в тяжких преступлениях, в том числе против детей и торговли наркотиками. Основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, идёт речь о санкциях против самого мессенджера. Однако экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Франция не пойдёт на это в одиночку, а будет давить на ЕС в этом вопросе.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Задержание Павла Дурова
  • Илон Маск
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров