Илона Маска предостерегли от поездок в Европу из-за риска ареста вслед за Дуровым
Политолог Станкевич: Маска в Европе может ждать та же участь, что и Дурова
Илон Маск. Фото © Telegram / elonmusk_ru
Американскому бизнесмену Илону Маску может грозить в Европе та же участь, что и Павлу Дурову. Таким мнением поделился политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru.
«Я думаю, что и Илон Маск, и любой другой собственник, и даже просто оператор какой-то серьёзной интернет-платформы должен сейчас трижды подумать, стоит ли посещать Францию, а на какое-то время даже стоит воздержаться от посещения и других стран ключевых Евросоюза», — отметил эксперт.
Политолог отметил, что арест основателя Telegram подорвал все политические и моральные устои, на которых до сих пор держался ЕС. Он уверен, что ситуация с Дуровым — лишь начало истории. Станкевич считает, что этот инцидент может обернуться моральной катастрофой для Франции, если ему дадут дальнейший ход.
Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Он отказался предоставлять французским силовиком доступ к информации, содержащейся в Telegram. Этот шаг правоохранители расценили как соучастие в тяжких преступлениях, в том числе против детей и торговли наркотиками. Основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, идёт речь о санкциях против самого мессенджера. Однако экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Франция не пойдёт на это в одиночку, а будет давить на ЕС в этом вопросе.