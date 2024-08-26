Илона Маска предостерегли от поездок в Европу из-за риска ареста вслед за Дуровым

Американскому бизнесмену Илону Маску может грозить в Европе та же участь, что и Павлу Дурову. Таким мнением поделился политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru.

«Я думаю, что и Илон Маск, и любой другой собственник, и даже просто оператор какой-то серьёзной интернет-платформы должен сейчас трижды подумать, стоит ли посещать Францию, а на какое-то время даже стоит воздержаться от посещения и других стран ключевых Евросоюза», — отметил эксперт.

Политолог отметил, что арест основателя Telegram подорвал все политические и моральные устои, на которых до сих пор держался ЕС. Он уверен, что ситуация с Дуровым — лишь начало истории. Станкевич считает, что этот инцидент может обернуться моральной катастрофой для Франции, если ему дадут дальнейший ход.