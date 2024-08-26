В Италии предостерегли «неудобного» Маска после задержания Дурова
Вице-премьер Италии Сальвини: Следующим, кого заставят молчать, станет Илон Маск
Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Министр транспорта и инфраструктуры Италии и по совместительству действующий вице-премьер страны Маттео Сальвини не остался в стороне от ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова и прокомментировал случившееся. После этого инцидента итальянский политический деятель задался в социальных сетях вопросом о том, кого следующим заставят молчать, а затем предположил, что это будет создатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
Заместитель председателя кабинета министров высказался по поводу сложившейся в Европе обстановки. По его словам, на континенте «уже подошли к цензуре, к вони режима».
«Да здравствует свобода, мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великий (и неудобный) Илон Маск?» — заявил Сальвини.
Ранее Life.ru писал, что основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски после новостей об аресте Дурова во Франции покинул территорию Евросоюза. Он также заявил, что Париж уже угрожал его компании, и теперь французы перешли красную черту.