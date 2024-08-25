После ареста Павла Дурова Европу покинул основатель Rumble

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски после новостей об аресте главы Telegram Павла Дурова во Франции покинул территорию Европейского союза. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Х.

«Я немного запоздал с этим заявлением, но на то есть веская причина — я только что благополучно покинул Европу. Франция уже угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав главу Telegram Павла Дурова, как сообщается, за то, что он не ограничивал свободу слова», — сообщил предприниматель.

Он также высказался в поддержку Дурова, а также заявил о своей приверженности свободе слова и продолжении борьбы за неё. По его словам, в настоящее время Rumble ведёт борьбу в судах Франции и надеется на немедленное освобождение основателя Telegram.