Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 19:50

После ареста Павла Дурова Европу покинул основатель Rumble

Основатель Rumble заявил, что срочно покинул Евросоюз из-за ареста Павла Дурова

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zoran Karapancev

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zoran Karapancev

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски после новостей об аресте главы Telegram Павла Дурова во Франции покинул территорию Европейского союза. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Х.

«Я немного запоздал с этим заявлением, но на то есть веская причина — я только что благополучно покинул Европу. Франция уже угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав главу Telegram Павла Дурова, как сообщается, за то, что он не ограничивал свободу слова», — сообщил предприниматель.

Он также высказался в поддержку Дурова, а также заявил о своей приверженности свободе слова и продолжении борьбы за неё. По его словам, в настоящее время Rumble ведёт борьбу в судах Франции и надеется на немедленное освобождение основателя Telegram.

Какой срок грозит Павлу Дурову во Франции и что будет с Telegram
Какой срок грозит Павлу Дурову во Франции и что будет с Telegram

Ранее Life.ru писал, что арест Дурова во Франции могут продлить ещё на сутки. Согласно действующему французскому законодательству, полиция вправе задерживать человека на 24 часа с возможностью однократного продления этого срока.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Задержание Павла Дурова
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров