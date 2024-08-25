После ареста Павла Дурова Европу покинул основатель Rumble
Основатель Rumble заявил, что срочно покинул Евросоюз из-за ареста Павла Дурова
Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zoran Karapancev
Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски после новостей об аресте главы Telegram Павла Дурова во Франции покинул территорию Европейского союза. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Х.
«Я немного запоздал с этим заявлением, но на то есть веская причина — я только что благополучно покинул Европу. Франция уже угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав главу Telegram Павла Дурова, как сообщается, за то, что он не ограничивал свободу слова», — сообщил предприниматель.
Он также высказался в поддержку Дурова, а также заявил о своей приверженности свободе слова и продолжении борьбы за неё. По его словам, в настоящее время Rumble ведёт борьбу в судах Франции и надеется на немедленное освобождение основателя Telegram.
Ранее Life.ru писал, что арест Дурова во Франции могут продлить ещё на сутки. Согласно действующему французскому законодательству, полиция вправе задерживать человека на 24 часа с возможностью однократного продления этого срока.