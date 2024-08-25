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25 августа, 17:30

Дурову могут продлить арест ещё на сутки, пишут СМИ

Bloomberg: Содержание Дурова под стражей могут продлить ещё на сутки

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции могут продлить ещё на сутки. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно французскому законодательству, полиция вправе задерживать человека на 24 часа с возможностью однократного продления этого срока.

«Дуров может предстать перед парижским судом днём позже, если власти захотят оставить его под стражей дольше первоначального срока задержания», — говорится в сообщении агентства.

Изначально французские СМИ сообщали, что Дуров якобы предстанет перед судом в воскресенье. Тем временем ТАСС пишет, что, прокуратура Парижа сегодня заявила, что заявление по делу основателя Telegram будет опубликовано завтра, 26 августа.

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Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Предпринимателю грозит до 20 лет заключения. МИД РФ делает всё возможное для прояснения ситуации.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Наталья Демьянова
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