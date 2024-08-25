Дурову могут продлить арест ещё на сутки, пишут СМИ

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции могут продлить ещё на сутки. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно французскому законодательству, полиция вправе задерживать человека на 24 часа с возможностью однократного продления этого срока.

«Дуров может предстать перед парижским судом днём позже, если власти захотят оставить его под стражей дольше первоначального срока задержания», — говорится в сообщении агентства.