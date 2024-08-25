Life.ru узнал, где жила и чем занималась спутница Дурова до переезда в Дубай

Возможная спутница арестованного во Франции основателя Telegram Павла Дурова — стример и криптокоуч Юлия Вавилова — переехала в Дубай около двух лет назад, до этого девушка жила в Москве. Об этом узнал SHOT.

По информации телеграм-канала, Вавилова проживала в столичном районе Чертаново. Её мать — предприниматель и владелица магазина одежды. Блогерша даже неоднократно снималась в фотосессиях с одеждой, которую продавала её мама. В 2022-м году Юлия переехала в Дубай, откуда вела свои соцсети на английском языке.