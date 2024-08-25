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25 августа, 16:39

Life.ru узнал, где жила и чем занималась спутница Дурова до переезда в Дубай

SHOT: Возможная спутница Дурова до переезда в Дубай жила в Москве

Юлия Вавилова. Обложка © Telegram / julivavilovaa

Юлия Вавилова. Обложка © Telegram / julivavilovaa

Возможная спутница арестованного во Франции основателя Telegram Павла Дурова — стример и криптокоуч Юлия Вавилова — переехала в Дубай около двух лет назад, до этого девушка жила в Москве. Об этом узнал SHOT.

По информации телеграм-канала, Вавилова проживала в столичном районе Чертаново. Её мать — предприниматель и владелица магазина одежды. Блогерша даже неоднократно снималась в фотосессиях с одеждой, которую продавала её мама. В 2022-м году Юлия переехала в Дубай, откуда вела свои соцсети на английском языке.

За последние несколько месяцев она посетила Казахстан и Кыргызстан в те же даты, что и Дуров. Однако он в её соцсетях замечен не был.

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Напомним, Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Основанием стал отказ создателя Telegram сотрудничать с французскими властями, что, как считается, делает его «причастным к ряду преступлений». Предпринимателю грозит до 20 лет заключения. МИД РФ делает всё возможное для прояснения ситуации.

Наталья Демьянова
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