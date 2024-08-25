«Унижение для Франции»: Сноуден назвал задержание Дурова захватом заложников для Макрона
Сноуден: Задержав Дурова, Макрон опустился до уровня захвата заложников
Эдвард Сноуден, Павел Дуров. Обложка © ТАСС / EIBNER/EXPA/Johann Groder, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является посягательством на свободу слова. Об этом заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.
«Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», — написал Сноуден в соцсети X.
По словам Сноудена, задержание Дурова унижает не только Францию, но и весь мир.
Ранее американский миллиардер Илон Маск поддержал призывы пользователей Сети освободить Павла Дурова.
Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. При этом сообщений от официальных органов Франции пока не поступало. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Также в дипведостве направили ноту французским коллегам с требованием предоставить доступ к Дурову.
Имя Сноудена прогремело на весь мир после того, как в июне 2013 года он передал СМИ данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Понимая, что американские власти будут его преследовать, экс-сотрудник АНБ вылетел в Гонконг, а затем в Москву, где длительное время находился в аэропорту Шереметьево, обращаясь к 27 государствам с просьбой о политическом убежище, однако везде получил отказ, поскольку ни одна из стран не пожелала вступать в конфронтацию с США. Россия предоставила экс-агенту политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России.