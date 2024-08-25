Маск поддержал призывы пользователей Сети освободить Дурова

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в собственном блоге пост с хештегом #FreePavel. Его на данный момент распространяют в Сети в поддержку создателя Telegram Павла Дурова, которого накануне задержали во Франции.

«#FreePavel», — написал он на своей странице в соцсети Х. Следующую публикацию американский предприниматель сопроводил следующими словами, написанными по-французски: «Свобода. Свобода! Свобода?».