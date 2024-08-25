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25 августа, 07:49

Маск поддержал призывы пользователей Сети освободить Дурова

Илон Маск и Павел Дуров. Обложка © ТАСС / АР / Jordan Strauss, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Илон Маск и Павел Дуров. Обложка © ТАСС / АР / Jordan Strauss, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в собственном блоге пост с хештегом #FreePavel. Его на данный момент распространяют в Сети в поддержку создателя Telegram Павла Дурова, которого накануне задержали во Франции.

«#FreePavel», — написал он на своей странице в соцсети Х. Следующую публикацию американский предприниматель сопроводил следующими словами, написанными по-французски: «Свобода. Свобода! Свобода?».

Он также оценил пост бизнесмена Вивека Рамасвами, который написал: «Telegram сегодня, завтра это будет Х». Маск не исключил мер против принадлежащей ему соцсети Х на фоне задержания основателя Telegram Дурова.

Вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже задержали французские спецслужбы. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Что известно о задержании Дурова — в материале Life.ru.

Дуров знал, что его разыскивают во Франции, но всё равно прилетел в страну
Дуров знал, что его разыскивают во Франции, но всё равно прилетел в страну
Мария Любицкая
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